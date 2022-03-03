«Рома» не будет обжаловать дисквалификацию Жозе Моуринью

«Рома» не будет обжаловать дисквалификацию главного тренера Жозе Моуринью и директора клуба Тьягу Пинту, сообщает Sky Sport Italia.

Таким образом, португальский специалист пропустит встречу команды с «Аталантой», которая состоится 5 марта. Прошлый матч «Ромы» Моуринью смотрел из автобуса.

Напомним, что Моуринью был дисквалифицирован на две игры серии А за «серьезные обвинения в адрес арбитра» в матче 26-го тура против «Вероны» (2:2).

После 27 туров серии А «Рома» набрала 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.