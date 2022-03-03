Аллегри отметил игру «Фиорентины» в матче с «Ювентусом» в Кубке Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Фиорентиной» (1:0) в Кубке Италии.

«Хочу поздравить «Фиорентину» с хорошей игрой. В первом тайме мы пострадали от двух контратак и, к счастью, не пропустили во втором, так как они допустили ошибки.

После этого команда держалась хорошо. Мы очень мало рисковали, и у нас было несколько неплохих моментов, когда мы должны были сыграть лучше в завершающей стадии», — цитирует Аллегри Mediaset.

Ответный матч состоится 20 апреля в Турине.