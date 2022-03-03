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Сегодня, 07:08

Суд отменил штраф Моуринью в 570 тысяч евро за предполагаемое уклонение от уплаты налогов

Виктория Кравченко
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Национальная судебная коллегия Испании отменила штраф главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью в размере около 571 тысячи евро за предполагаемое уклонение от уплаты налогов, сообщает AS.

В 2015-м году португальца обвинили на основании зарплаты, которую он получал в период с 2010 по 2012 год, когда возглавлял «Реал».

Испанские налоговые органы подали жалобу на специалиста, обвинив его в том, что он предоставлял заниженные доходы.

«Вина должна быть доказана, а не просто предположена», — говорится в приговоре.

После 27 туров серии А «Рома» набрала 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: htp://as.com/
Жозе Моуринью
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 - : -
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6.01 20:30
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