Моуринью следил за матчем против «Специи» из автобуса «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Моуринью следил за матчем против «Специи» из автобуса римского клуба

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью следил за матчем 27-го тура серии А против «Специи» (1:0) из автобуса римского клуба.

Тренер следил за ходом встречи вместе со спортивным директором римского клуба Тиагу Пинту.

Напомним, что Моуринью был дисквалифицирован на две игры серии А за «серьезные обвинения в адрес арбитра» в матче 26-го тура против «Вероны» (2:2).

После 27 туров серии А «Рома» набрала 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.