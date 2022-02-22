Серия А вынесла решение касаемо удалений главных тренеров «Ромы» и «Аталанты» в матчах чемпионата Италии, сообщает Football Italia.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча за «серьезные обвинения в адрес арбитра» в матче против «Вероны». Напомним, тогда португалец обвинил судью Луку Пайретто в предвзятости и взяточничестве.

Кроме того, на один матч дисквалифицирован и спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто, который также пытался выяснить отношения с арбитром, предприняв попытку выйти на поле.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дисквалифицирован на один матч за «протесты и неуважительное выражение лица в адрес арбитра». Отметим, что поводом для протестов послужил незасчитанный мяч Руслана Малиновского в поединке против «Фиорентины».