«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби
15 мая 2021, 23:37
В матче 37-го тура чемпионата Италии «Рома» победила «Лацио» (2:0).
Голы забивали Генрих Мхитарян и Педро. В концовке у гостей был удален Франческо Ачерби.
«Рома» набрала 61 очко и на данный момент занимает седьмое место. «Лацио» на шестом месте — 67 очков.
Чемпионат Италии. Серия А
37-й тур
«Рома» — «Лацио» — 2:0 (1:0)
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