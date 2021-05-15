«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Рома» победила «Лацио» (2:0).

Голы забивали Генрих Мхитарян и Педро. В концовке у гостей был удален Франческо Ачерби.

«Рома» набрала 61 очко и на данный момент занимает седьмое место. «Лацио» на шестом месте — 67 очков.

Чемпионат Италии. Серия А

37-й тур

«Рома» — «Лацио» — 2:0 (1:0)