Куадрадо объяснил, почему он бил пенальти в матче с «Интером»
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Футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился впечатлениями после матча 37-го тура чемпионата Италии против «Интера» (3:2). Он объяснил, почему ему доверили исполнить пенальти.
«Я давно не бил пенальти, — цитирует колумбийца Football Italia 15 мая. — Я почувствовал доверие от всех, и Криштиану (Роналду — Прим. «СЭ») не было на поле, поэтому я пошел бить. Это был сложный матч против великолепной команды, мы играли в меньшинстве, и нам приходилось жертвовать собой ради победы. Мы победили как команда».
Куадрадо в этой игре сделал дубль. Один из мячей он забил, реализовав 11-метровый.
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