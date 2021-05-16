Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Куадрадо объяснил, почему он бил пенальти в матче с «Интером»

00:17
Теги:

Футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился впечатлениями после матча 37-го тура чемпионата Италии против «Интера» (3:2). Он объяснил, почему ему доверили исполнить пенальти.

«Я давно не бил пенальти, — цитирует колумбийца Football Italia 15 мая. — Я почувствовал доверие от всех, и Криштиану (Роналду — Прим. «СЭ») не было на поле, поэтому я пошел бить. Это был сложный матч против великолепной команды, мы играли в меньшинстве, и нам приходилось жертвовать собой ради победы. Мы победили как команда».

Куадрадо в этой игре сделал дубль. Один из мячей он забил, реализовав 11-метровый.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Переходных матчей между РПЛ и ФНЛ не будет. В высший дивизион поднимутся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород»
«У Этери ты либо работаешь, либо уходишь с катка. Каждая тренировка — стресс». Турецкий фигурист — о Тутберидзе и Мишине
Американский журналист высказался об отсутствии Загитовой и Медведевой в составе сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд