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Сегодня, 19:00

Орлов: «Почему отменен гол Клаудиньо? Разве Вендел находился в створе ворот?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (1:1).

— В этом результате «Зенит» должен прежде всего винить самого себя. Надо же было реализовывать моменты при счете 1:0. Ну что сотворил Мантуан? Парень не в первый раз хочет все решить сам. Бразильский менталитет. Видимо, желает попасть на первые полосы газет... Но надо же здраво оценивать игровую ситуацию! Ты получаешь пас от Кассьерры, так посмотри, куда открылся партнер. Отдай тому же колумбийцу! Какой-то футбольный эгоизм...

Вендел меня неприятно удивляет. Малоэффективен. Мы помним его другим. Не знаю, что с ним произошло... Конечно, полузащитник далек от своего максимума, идеала. Его же вообще считали лучшим центральным полузащитником в РПЛ. Сейчас я так сказать уже не могу. Сперцян, Карраскаль выглядят на этой позиции интереснее. Что-то у Вендела притупилось...

«Зенит» не показывает чемпионской игры, действует слишком экономно. Ну и в концовке эта ошибка Алипа... Пенальти назначен верно, рука. А вот по отмененному голу Клаудиньо у меня возникают вопросы.

Ведь Вендел убегал, понимая, что он в офсайде. Специально пропускал мяч. А арбитры почему-то сосредоточились на нем в этой ситуации. Но гол-то забил Клаудиньо. У Вендела — пассивный офсайд, в мяч не сыграл, выбирался из положения вне игры. Я бы понимал, если бы он находился в створе ворот, мешал Беленову... А тут до ворот 25 метров! Как Вендел повлиял на гол? Он в мяч не играл, пропустил его умышленно. Считают, что хавбек увел за собой защитника? Так, послушайте, это проблема футболиста хозяев! Зачем он поддался на уловку бразильца? Это проблема защитника «Факела»! Куда он побежал вслепую?! На мой взгляд, арбитр в эпизоде не разобрался.

Густаво Мантуан в&nbsp;матче &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Тюкавин создает гол из ничего, играет с улыбкой! А в «Зените» никто лишние 50 метров не пробежит». Орлов — о проблемах Питера

После 27 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Геннадий Орлов
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Константин Лепехин: «Зенит» не в кризисе, просто в этом году напряженная борьба»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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 23 1 4
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Виктор Александров

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