Пирло считает, что Роналду впервые был рад замене

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Интером» (3:2) в 37-м туре чемпионата Италии. Он отметил, что Криштиану Роналду на этот раз был рад, что его заменили.

«У нас должен был быть такой же настрой и желание биться за каждый мяч в других матчах сезона, — цитирует специалиста Football Italia 15 мая. — Если бы мы сделали так, то не бились бы сейчас за место в топ-4. Мы допустили слишком много ошибок в матчах, которые казались легкими на бумаге.

Эта команда способна на многое, у нас много молодых игроков. Но игра за «Ювентус» означает больше ответственности. На адаптацию нужно время. Мы не должны были терять столько очков. Но у нас хорошая команда, нам есть куда прогрессировать.

Замена Роналду? Я думаю, он впервые был рад замене. Мы играли в меньшинстве, и ему предстоял бы «бой с тенью». Он был доволен и улыбался в раздевалке".

Роналду забил один из мячей «Юве» в этой игре. Дубль в активе Хуана Куадрадо.