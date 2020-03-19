Рибери пожертвовал 50 тысяч евро для борьбы с коронавирусом

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери пожертвовал 50 тысяч евро на борьбу с коронавирусом, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее аналогичным образом поступили многие футболисты, а форвард «Милана» Златан Ибрагимович призвал всех из мира футбола помочь в борьбе с вирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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