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Рибери пожертвовал 50 тысяч евро для борьбы с коронавирусом

02:46

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери пожертвовал 50 тысяч евро на борьбу с коронавирусом, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее аналогичным образом поступили многие футболисты, а форвард «Милана» Златан Ибрагимович призвал всех из мира футбола помочь в борьбе с вирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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