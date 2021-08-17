«Реал» не заинтересован в Роналду
14:21
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не продолжит карьеру в «Реале», сообщает Marca.
По данным источника, мадридский клуб не рассматривает возвращение португальского игрока, хотя ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» заинтересован в Роналду.
Несколько месяцев назад «Реал» хотел пописать 36-летнего форварда, но тот отказал бывшему клубу. Роналду продолжит выступать в «Ювентусе».
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/08/17/611b653b268e3ece0d8b45f4.html
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