«Реал» не заинтересован в Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не продолжит карьеру в «Реале», сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб не рассматривает возвращение португальского игрока, хотя ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» заинтересован в Роналду.

Несколько месяцев назад «Реал» хотел пописать 36-летнего форварда, но тот отказал бывшему клубу. Роналду продолжит выступать в «Ювентусе».