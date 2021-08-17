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«Реал» не заинтересован в Роналду

14:21
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не продолжит карьеру в «Реале», сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб не рассматривает возвращение португальского игрока, хотя ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» заинтересован в Роналду.

Несколько месяцев назад «Реал» хотел пописать 36-летнего форварда, но тот отказал бывшему клубу. Роналду продолжит выступать в «Ювентусе».

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/08/17/611b653b268e3ece0d8b45f4.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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