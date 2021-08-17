«Сампдория» и киевское «Динамо» разорвали переговоры по Супряге
14:02
Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга не перейдет в «Сампдорию», сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, клубы разорвали переговоры об аренде 21-летнего футболиста с правом выкупа.
16 августа владелец «Сампдории» Массимо Ферреро провел переговоры с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. О новом сотрудничестве стороны не договорились.
«Сампдория» заняла 9-е место в серии А в прошлом сезоне.
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