Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Сампдория» и киевское «Динамо» разорвали переговоры по Супряге

14:02
Теги:

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга не перейдет в «Сампдорию», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, клубы разорвали переговоры об аренде 21-летнего футболиста с правом выкупа.

16 августа владелец «Сампдории» Массимо Ферреро провел переговоры с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. О новом сотрудничестве стороны не договорились.

«Сампдория» заняла 9-е место в серии А в прошлом сезоне.

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
У «Уфы» появится мощный спонсор
Соболев — о вызове в сборную: «Нужно показывать хорошую игру, пока ее нет»
«Получились потрясающие кадры». Гимнастка Солдатова показала фотосессию на коне
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд