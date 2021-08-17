«Сампдория» и киевское «Динамо» разорвали переговоры по Супряге

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга не перейдет в «Сампдорию», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, клубы разорвали переговоры об аренде 21-летнего футболиста с правом выкупа.

16 августа владелец «Сампдории» Массимо Ферреро провел переговоры с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. О новом сотрудничестве стороны не договорились.

«Сампдория» заняла 9-е место в серии А в прошлом сезоне.