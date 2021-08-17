Нападающий Тэмми Абрахам прокомментировал переход в «Рому».

«Рома» сразу же обозначила свой интерес ко мне. Это клуб, который ведет борьбу за титулы. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в этих соревнованиях. Хочу помочь новой команде достичь этого и выйти на тот уровень, на котором должна быть «Рома».

Для меня большая честь быть девятым номером в этом клубе, и я просто не могу дождаться, чтобы начать работу в новой команде", — приводит слова Абрахама пресс-служба «Ромы».

О переходе Абрахама в «Рому» из «Челси» стало известно 17 августа. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.