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Абрахам — о переходе в «Рому»: «Хочу помочь команде выйти на тот уровень, на котором она должна быть»

14:35
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Нападающий Тэмми Абрахам прокомментировал переход в «Рому».

«Рома» сразу же обозначила свой интерес ко мне. Это клуб, который ведет борьбу за титулы. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в этих соревнованиях. Хочу помочь новой команде достичь этого и выйти на тот уровень, на котором должна быть «Рома».

Для меня большая честь быть девятым номером в этом клубе, и я просто не могу дождаться, чтобы начать работу в новой команде", — приводит слова Абрахама пресс-служба «Ромы».

О переходе Абрахама в «Рому» из «Челси» стало известно 17 августа. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Дополнительная информация:

https://www.asroma.com/en/news/2021/8/tammy-abraham-is-roma-s-new-no-9

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Екатерина Савостина все материалы автора

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