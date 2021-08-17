Абрахам — о переходе в «Рому»: «Хочу помочь команде выйти на тот уровень, на котором она должна быть»
14:35
Нападающий Тэмми Абрахам прокомментировал переход в «Рому».
«Рома» сразу же обозначила свой интерес ко мне. Это клуб, который ведет борьбу за титулы. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в этих соревнованиях. Хочу помочь новой команде достичь этого и выйти на тот уровень, на котором должна быть «Рома».
Для меня большая честь быть девятым номером в этом клубе, и я просто не могу дождаться, чтобы начать работу в новой команде", — приводит слова Абрахама пресс-служба «Ромы».
О переходе Абрахама в «Рому» из «Челси» стало известно 17 августа. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
Дополнительная информация:
https://www.asroma.com/en/news/2021/8/tammy-abraham-is-roma-s-new-no-9
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю