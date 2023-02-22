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Сегодня, 10:54

Раванелли высоко отзывался об игре Осимхена в матче «Наполи» с «Айнтрахтом»

Виктория Кравченко
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Бывший итальянский нападающий Фабрицио Раванелли поделился мнением об игре форварда «Наполи» Виктора Осимхена в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (2:0). В этой встрече футболист отметился голом.

«Осимхен показывает, что он — один из лучших нападающих Европы. Но у него есть минус — надо еще работать над техникой, там не все прекрасно, — цитирует Раванелли calcionapoli1926.it.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны», начало — в 23.00 мск.

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 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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Эмполи – Наполи
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Лечче – Сассуоло
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Болонья – Интер
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26.02 17:00
Салернитана – Монца
 - : -
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Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
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Верона – Фиорентина
 - : -
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Лацио – Сампдория
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Ювентус – Торино
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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