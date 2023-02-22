Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал тот факт, что его сравнивают с легендарным игроком неаполитанского клуба Диего Марадоной.

«Для меня было необычно, что мое имя ассоциируют с такой легендой. Не ожидал такого, но это придало мне дополнительную мотивацию. Я сначала не понимал, как на это реагировать. Но со временем начал привыкать к этому. Для меня очень приятен этот момент», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 19 поединках чемпионата Италии, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.