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Кварацхелия — о сравнении с Марадоной: «Это придало мне дополнительную мотивацию»

Кварацхелия отреагировал на сравнения с Диего Марадоной
Виктория Кравченко
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал тот факт, что его сравнивают с легендарным игроком неаполитанского клуба Диего Марадоной.

«Для меня было необычно, что мое имя ассоциируют с такой легендой. Не ожидал такого, но это придало мне дополнительную мотивацию. Я сначала не понимал, как на это реагировать. Но со временем начал привыкать к этому. Для меня очень приятен этот момент», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 19 поединках чемпионата Италии, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Диего Марадона
Хвича Кварацхелия
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 - : -
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Лаутаро Мартинес

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Адемола Лукман

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

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Сергей Милинкович-Савич

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Луис Муриэль

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