«Удинезе» выкупил Лукку у «Пизы»

Форвард «Удинезе» Лоренцо Лукка, арендованный у «Пизы», подписал полноценный контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним итальянцем рассчитано до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Лукка провел 37 матчей в серии А, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.