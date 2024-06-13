Фонсека стал главным тренером «Милана»

«Милан» объявил о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера.

Португалец подписал контракт на три года.

«Милан» в прошедшем сезоне набрал 74 очка и занял второе место в серии А. Ранее команду возглавлял Стефано Пиоли.

Последним клубом 51-летнего Фонсеки был «Лилль», который специалист возглавлял с 2022 по 2024 год.