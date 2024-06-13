Экс-капитан «Зенита» может возглавить молодежку «Дженоа»

Как стало известно «СЭ», 37-летний Доменико Кришито входит в число кандидатов на пост главного тренера молодежной команды «Дженоа».

В прошедшем сезоне экс-капитан «Зенита», который провел за питерский клуб 224 официальных матча за семь сезонов, успешно тренировал команду клуба U14.

Если бывший защитник питерцев не возглавит сейчас молодежку, то клуб доверит ему составы U15 или U17.