«Аталанта» готова продать Миранчука как минимум за 10 миллионов евро
Стало известно, за какую сумму «Аталанта» готова продать Миранчука
«Аталанта» готова продать полузащитника команды Алексея Миранчука за сумму в более чем 10 миллионов евро, сообщает инсайдер Джанлуиджи Лонгари.
По данным источника, к 28-летнему игроку проявляет интерес «Кальяри».
Ранее сообщалось, что в трансфере Миранчука заинтересованы президент красно-синих и спортивный директор клуба.
В минувшем сезоне россиянин провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Контракт Миранчука рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Источник: Джанлуиджи Лонгари
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|9
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|76-49
|75
|
3
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|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
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|6
|11
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|69
|
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|54-32
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|
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|
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|
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|53
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|14
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|53
|
11
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|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
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|38
|7
|9
|22
|43-75
|30
|
20
|Салернитана
|38
|2
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|25
|32-81
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|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|3 : 0
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|0 : 0
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|2 : 1
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|0 : 1
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|1 : 1
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|2 : 2
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11
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