«Аталанта» готова продать Миранчука как минимум за 10 миллионов евро

«Аталанта» готова продать полузащитника команды Алексея Миранчука за сумму в более чем 10 миллионов евро, сообщает инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

По данным источника, к 28-летнему игроку проявляет интерес «Кальяри».

Ранее сообщалось, что в трансфере Миранчука заинтересованы президент красно-синих и спортивный директор клуба.

В минувшем сезоне россиянин провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Контракт Миранчука рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.