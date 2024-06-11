«Милан» подпишет контракт с Фонсекой на этой неделе
Итальянский «Милан» объявит о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды на этой неделе, сообщает Sky Sport. Португальский специалист подпишет контракт по схеме «2+1» и будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.
Планируется, что клуб официально сообщит о назначении Фонсеки в четверг, 13 июня. А сделает это Златан Ибрагимович, занимающий в данный момент пост советника владельцев клуба.
«Милан» в прошедшем сезоне набрал 74 очка и занял второе место в серии А. Ранее команду возглавлял Стефано Пиоли.
Источник: Sky Sport
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|9
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|76-49
|75
|
3
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|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
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|21
|6
|11
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|
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|
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|53
|
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|12
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|45-45
|49
|
12
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|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
|Сассуоло
|38
|7
|9
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|30
|
20
|Салернитана
|38
|2
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|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|3 : 0
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|0 : 0
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|2 : 1
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|0 : 1
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|1 : 1
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|2 : 2
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11
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