Романо: «Милан» подпишет с Фонсекой контракт на два года

«Милан» в ближайшее время подпишет контракт с тренером Паулу Фонсекой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на 2 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год и возможность продления.

«Милан» в прошедшем сезоне набрал 74 очка и занял второе место в серии А. Ранее команду возглавлял Стефано Пиоли.

Последний клубом 51-летнего Фонсеки был «Лилль», который специалист возглавлял с 2022 по 2024 год.