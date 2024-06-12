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Сегодня, 14:07

Романо: «Милан» подпишет с Фонсекой контракт на два года

Руслан Минаев
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«Милан» в ближайшее время подпишет контракт с тренером Паулу Фонсекой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на 2 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год и возможность продления.

«Милан» в прошедшем сезоне набрал 74 очка и занял второе место в серии А. Ранее команду возглавлял Стефано Пиоли.

Последний клубом 51-летнего Фонсеки был «Лилль», который специалист возглавлял с 2022 по 2024 год.

Футбол
ФК Милан
Паулу Фонсека
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«Интер» предложит Индзаги новый контракт до 2026 или 2027 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 2 : 1
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 0 : 1
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
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26.05 21:45
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Наполи

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Милан

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Рома

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Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 8
И К Ж
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Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
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