Романо: «Милан» подпишет с Фонсекой контракт на два года
«Милан» в ближайшее время подпишет контракт с тренером Паулу Фонсекой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, соглашение будет рассчитано на 2 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год и возможность продления.
«Милан» в прошедшем сезоне набрал 74 очка и занял второе место в серии А. Ранее команду возглавлял Стефано Пиоли.
Последний клубом 51-летнего Фонсеки был «Лилль», который специалист возглавлял с 2022 по 2024 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|38
|29
|7
|2
|89-22
|94
|
2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76-49
|75
|
3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Аталанта
|38
|21
|6
|11
|72-42
|69
|
5
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|65-46
|63
|
7
|Лацио
|38
|18
|7
|13
|49-39
|61
|
8
|Фиорентина
|38
|17
|9
|12
|61-46
|60
|
9
|Торино
|38
|13
|14
|11
|36-36
|53
|
10
|Наполи
|38
|13
|14
|11
|55-48
|53
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
|Сассуоло
|38
|7
|9
|22
|43-75
|30
|
20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32-81
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|3 : 0
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|0 : 0
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|2 : 1
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|0 : 1
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|1 : 1
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11
Новости