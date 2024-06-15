Главный тренер «Ювентуса» Мотта позвонил капитану «Наполи» ди Лоренцо
Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта лично связался с капитаном «Наполи» Джованни ди Лоренцо, которого хочет купить в туринский клуб, сообщает Sportitalia.
По данным источника, тренер позвонил игроку, чтобы обсудить с ним возможный переход.
Ранее сообщалось о встрече ди Лоренцо с главным тренером «Наполи» Антонио Конте, чтобы убедить игрока остаться в команде.
На счету 30-летнего Ди Лоренцо 47 матчей за «Наполи» в минувшем сезоне, 2 гола и 8 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.
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|76-49
|75
|
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|38
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|14
|5
|54-31
|71
|
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|6
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|
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|
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|
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|
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|13
|45-45
|49
|
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|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
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|Верона
|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
|Сассуоло
|38
|7
|9
|22
|43-75
|30
|
20
|Салернитана
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38 тур
|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|3 : 0
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|0 : 0
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|2 : 1
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|0 : 1
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|1 : 1
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|2 : 2
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ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
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Тео Эрнандез
Милан
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|1
|11
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