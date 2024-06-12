«Интер» предложит Индзаги новый контракт до 2026 или 2027 года

«Интер» собирается продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает Sky Sport.

По данным источника, клуб предложит 48-летнему специалисту новое соглашение сроком до 2026 или 2027 года. Действующий контракт тренера истекает летом 2025-го.

Индзаги тренирует «Интер» с 2021 года. С ним клуб становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок.