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Сегодня, 13:08

Бывшего защитника «Спартака» Боккетти пытаются трудоустроить на место экс-тренера красно-белых Ваноли

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Сальваторе Боккетти.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», агент 37-летнего чемпиона России-2017 в составе «Спартака» Сальваторе Боккетти предложил услуги клиента в качестве главного тренера дебютанту серии А «Венеции».

Экс-защитник красно-белых не приоритетный вариант, однако у представителя Сальваторе хорошие отношения с клубом, который вывел в высшей дивизион Паоло Ваноли, связанный с той же агентской группой.

При этом сам Ваноли готов перейти в «Торино», в котором только что расстались с Иваном Юричем, но проблема заключается в том, что у Паоло еще действует контракт с «Венецией», а отступные за него составляют 1 миллион евро.

Если туринцам удастся вдвое снизить сумму или отдать в «Венецию» кого-то из своих футболистов в качестве компенсации, Ваноли возглавит гранатовых до конца июня.

Сальваторе Боккетти
ФК Венеция
Паоло Ваноли
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«Аталанта» готова продать Миранчука как минимум за 10 миллионов евро

Фонсека стал главным тренером «Милана»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 2 : 1
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 0 : 1
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
 1 : 1
26.05 21:45
Верона – Интер
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
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Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 32 1 11
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