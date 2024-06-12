«Арсенал» связался с агентом Осимхена

«Арсенал» заинтересован в трансфере форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Il Roma.

По информации источника, лондонцы связались с агентом 25-летнего нигерийца, чтобы обсудить потенциальный трансфер. Кроме того, футболистом продолжают интересоваться «ПСЖ» и клубы из Саудовской Аравии.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.