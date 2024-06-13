«Милан» интересуется Кэшем из «Астон Виллы»

Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш может продолжить карьеру в Италии, сообщает Talksport.

По сведениям источника, на 26-летнего поляка претендует «Милан».

В минувшем сезоне Кэш провел 46 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.