Ямаль стал самым подорожавшим игроком мира в сезоне-2023/24
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов с наибольшей прибавкой к трансферной стоимости за сезон-2023/24.
Самым подорожавшим игроком мира стал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль — его стоимость увечилась с 0 до 90 миллионов евро. Вторым стал полузащитник «Челси» Коул Палмер (с 15 до 80 миллионов). Третье место занял хавбек «Реала» Джуд Беллингем (с 120 до 180 миллионов).
Самым подорожавшим российским игроком за этот период стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, стоимость которого выросла на 9 миллионов евро (с 7 до 16).
Рейтинг самых подорожавших игроков за сезон-2023/24:
1. Ламин Ямаль («Барселона», от 0 до 90 миллионов евро) — +90 миллионов евро.
2. Коул Палмер («Челси», от 15 до 80) — +65 миллионов.
3. Джуд Беллингем («Реал», от 120 до 180) — +60 миллионов.
4. Виктор Дьекереш («Спортинг», от 13 до 65) — +52 миллиона.
5. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», от 1 до 50) — +49 миллионов.
6. Жоау Невеш («Бенфика», от 10 до 55) — +45 миллионов
7. Флориан Вирц («Байер», от 85 до 130) — +45 миллионов
8. Савио («Жирона», от 5 до 50) — +45 миллионов
9. Джошуа Зиркзее («Болонья», от 9 до 50) — +41 миллион
10. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», от 20 до 60) — +40 миллионов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|40
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10