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Ямаль стал самым подорожавшим игроком мира в сезоне-2023/24

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов с наибольшей прибавкой к трансферной стоимости за сезон-2023/24.

Самым подорожавшим игроком мира стал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль — его стоимость увечилась с 0 до 90 миллионов евро. Вторым стал полузащитник «Челси» Коул Палмер (с 15 до 80 миллионов). Третье место занял хавбек «Реала» Джуд Беллингем (с 120 до 180 миллионов).

Самым подорожавшим российским игроком за этот период стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, стоимость которого выросла на 9 миллионов евро (с 7 до 16).

Рейтинг самых подорожавших игроков за сезон-2023/24:

1. Ламин Ямаль («Барселона», от 0 до 90 миллионов евро) — +90 миллионов евро.

2. Коул Палмер («Челси», от 15 до 80) — +65 миллионов.

3. Джуд Беллингем («Реал», от 120 до 180) — +60 миллионов.

4. Виктор Дьекереш («Спортинг», от 13 до 65) — +52 миллиона.

5. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», от 1 до 50) — +49 миллионов.

6. Жоау Невеш («Бенфика», от 10 до 55) — +45 миллионов

7. Флориан Вирц («Байер», от 85 до 130) — +45 миллионов

8. Савио («Жирона», от 5 до 50) — +45 миллионов

9. Джошуа Зиркзее («Болонья», от 9 до 50) — +41 миллион

10. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», от 20 до 60) — +40 миллионов

Джуд Беллингем
Ламин Ямаль
Футбол
Коул Палмер
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«Ливерпуль» включил Йоро из «Лилля» в свой шорт-лист
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
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19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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