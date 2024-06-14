Денис Черышев попрощался с «Венецией»

Российский полузащитник Денис Черышев попрощался с «Венецией». У игрока заканчивается контракт с клубом 1 июля.

«Спасибо, Леон! Спасибо, Венеция! Удачи в серии А!» — написал Черышев в социальной сети.

33-летний россиянин с 2022 по 2024 год выступал за итальянский клуб. За это время он сыграл в 34 матчах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.