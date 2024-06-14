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Денис Черышев попрощался с «Венецией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский полузащитник Денис Черышев попрощался с «Венецией». У игрока заканчивается контракт с клубом 1 июля.

«Спасибо, Леон! Спасибо, Венеция! Удачи в серии А!» — написал Черышев в социальной сети.

33-летний россиянин с 2022 по 2024 год выступал за итальянский клуб. За это время он сыграл в 34 матчах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Денис Черышев
ФК Венеция
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 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
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 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
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