Алессандро Неста стал главным тренером «Монцы»

«Монца» объявила о назначении Алессандро Несты новым главным тренером команды.

48-летний итальянец подписал годичный контракт с возможностью продления на один сезон.

Ранее «Монцу» тренировал Раффаэле Палладино. Под его руководством команда в минувшем сезоне заняла 12-е место в итальянской серии А. После окончания сезона Палладино возглавил «Фиорентину».

Последним местом работы Несты была «Реджана», которая выступает в серии Б. До этого он работал в «Фрозиноне» и «Перудже».