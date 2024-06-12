Три форварда входят в шорт-лист «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист нападающих перед летним трансферным окном, сообщает журналист ESPN Роб Доусон.

По информации источника, манкунианцы заинтересованы в Айване Тоуни («Брентфорд»), Джошуа Зиркзее («Болонья») и Джонатане Дэвиде («Лилль»). Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко также входил в шорт-лист, но он решил продлить контракт с немецким клубом.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» продолжит тренировать Эрик тен Хаг.

В минувшем сезоне «МЮ» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стал победителем Кубка Англии.