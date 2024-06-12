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Агент Алексея Миранчука отреагировал на интерес «Кальяри» к полузащитнику

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Кальяри» к футболисту.

Ранее об этом сообщило издание Sportitalia.

«Мы не хотим комментировать слухи. Есть официальный источник — аккаунт клуба, если там написано, что мы подписали какого-то игрока на такой-то срок, то тогда можно об этом говорить. А то, что печатают зарубежные СМИ... Не будем на это обращать внимание», — сказал Шпинев «СЭ».

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Кальяри
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«Кальяри» хочет приобрести Алексея Миранчука
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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Кальяри – Фиорентина
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Дженоа – Болонья
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Наполи – Лечче
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