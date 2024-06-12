Агент Алексея Миранчука отреагировал на интерес «Кальяри» к полузащитнику

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Кальяри» к футболисту.

Ранее об этом сообщило издание Sportitalia.

«Мы не хотим комментировать слухи. Есть официальный источник — аккаунт клуба, если там написано, что мы подписали какого-то игрока на такой-то срок, то тогда можно об этом говорить. А то, что печатают зарубежные СМИ... Не будем на это обращать внимание», — сказал Шпинев «СЭ».

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.