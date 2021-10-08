Президент «Торино» заявил, что Белотти вряд ли продлит контракт с клубом

Президент «Торино» Урбано Каиро поделился мнением о контракте форварда Андреа Белотти.

«Он не подписывал и, вероятно, не хочет подписывать новый контракт. Я сделал предложение, которое выходит за рамки моих возможностей, но я не могу заставить его что-либо сделать. Я не думаю, что он хочет его подписывать», — приводит слова Каиро Football Italia.

В августе сообщалось, что руководство туринцев предложило 27-летнему итальянцу контракт до 2025 года с зарплатой в 3,2 млн евро. Летом в СМИ появилась информация, что «Зенит» готов заплатить за Белотти 30 млн евро.

В текущем сезоне Белотти провел 3 матча, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.