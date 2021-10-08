Кулибали признан лучшим игроком серии А в сентябре

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали признан лучшим игроком чемпионата Италии в сентябре по версии EA Sports.

30-летний сенегалец впервые удостоился этой награды. Защитник провел 4 матча в сентябре, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. При этом неаполитанцы пропустили лишь один мяч.

Это первый раз, когда награда серии А досталась защитнику.