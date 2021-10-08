Кулибали признан лучшим игроком серии А в сентябре
09:44
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали признан лучшим игроком чемпионата Италии в сентябре по версии EA Sports.
30-летний сенегалец впервые удостоился этой награды. Защитник провел 4 матча в сентябре, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. При этом неаполитанцы пропустили лишь один мяч.
Это первый раз, когда награда серии А досталась защитнику.
Imbattuto ???@kkoulibaly26 ? l'EA SPORTS Player of the Month di settembre, disponibile ora in #FUT! ?@EASPORTSFIFA #FIFA22 #PoweredByFootball pic.twitter.com/q4LsQwEaFm— Lega Serie A (@SerieA) October 7, 2021
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