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Кулибали признан лучшим игроком серии А в сентябре

09:44
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали признан лучшим игроком чемпионата Италии в сентябре по версии EA Sports.

30-летний сенегалец впервые удостоился этой награды. Защитник провел 4 матча в сентябре, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. При этом неаполитанцы пропустили лишь один мяч.

Это первый раз, когда награда серии А досталась защитнику.

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Сергей Разин все материалы автора

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