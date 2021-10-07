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Роберто Мартинес: «Лукаку одержим стремлением стать лучше»

Роберто Мартинес высказался о выступлении Ромелу Лукаку за «Интер»
19:28
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о нападающем Ромелу Лукаку.

«Ромелу как личность одержим стремлением стать лучше. Не у многих футболистов есть такое сильное желание совершенствоваться и быть лучше.

Это его сильная сторона. Он приехал в Италию в правильное время и был в правильном месте с правильным тренером", — приводит слова Мартинеса Football Italia со ссылкой на Goal.

28-летний бельгиец выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Летом он перешел в «Челси». Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/martinez-explains-how-lukaku-evolved-at-inter/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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