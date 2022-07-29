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Президент «Торино» прокомментировал драку главного тренера и директора клуба. Туринцы интересуются Миранчуком

Президент «Торино» отреагировал на драку между главным тренером и директором клуба
Руслан Минаев
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Президент «Торино» Урбано Каиро прокомментировал конфликт между главным тренером клуба Иваном Юричем и директором Давидом Ваньяти.

Конфликт представителей туринцев едва не перерос в драку из-за отсутствия трансферов.

«Поговорили, прояснили обстановку, помирились. [Они] продолжают [работать] еще синхроннее, чем когда-либо. Мне больше нечего добавить», — цитирует Каиро Radio Radio.

Ранее сообщалось, что «Торино» готовит предложение «Аталанте» по переходу полузащитника Алексея Миранчука.

В это межсезонье клуб покинули нападающий Андреа Белотти и защитник Глейсон Бремер.

Алексей Миранчук
Иван Юрич
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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