Президент «Торино» прокомментировал драку главного тренера и директора клуба. Туринцы интересуются Миранчуком

Президент «Торино» отреагировал на драку между главным тренером и директором клуба

Президент «Торино» Урбано Каиро прокомментировал конфликт между главным тренером клуба Иваном Юричем и директором Давидом Ваньяти.

Конфликт представителей туринцев едва не перерос в драку из-за отсутствия трансферов.

«Поговорили, прояснили обстановку, помирились. [Они] продолжают [работать] еще синхроннее, чем когда-либо. Мне больше нечего добавить», — цитирует Каиро Radio Radio.

Ранее сообщалось, что «Торино» готовит предложение «Аталанте» по переходу полузащитника Алексея Миранчука.

В это межсезонье клуб покинули нападающий Андреа Белотти и защитник Глейсон Бремер.