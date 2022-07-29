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Сегодня, 09:26

Шомуродов заинтересовал «Торино». «Рома» готова продать нападающего

Шомуродов может стать одноклубником Миранчука в «Торино»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов заинтересовал «Торино», сообщает Corriere Gramata. Как утверждает источник, римляне получили соответствующий запрос о трансфере.

Туринцы хотят арендовать 27-летнего узбека с возможностью выкупа. Уход Шомуродова из «Ромы» не исключал агент игрока Кахор Муминов.

Ранее сообщалось, что форвард не впечатлил главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки клуба.

28 июля стало известно, что «Торино» также готовит предложение «Аталанте» по переходу полузащитника Алексея Миранчука.

Шомуродов перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 форвард провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.

Алексей Миранчук
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
ФК Торино
Жозе Моуринью
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