В Италии утверждают, что «Торино» готовит предложение «Аталанте» по переходу Миранчука

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист портала SportItalia Микеле Кришитьелло в Twitter.

По информации источника, «Торино» намерено сделать предложение «Аталанте» в ближайшее время по возможному трансферу 26-летнего футболиста.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.