Тренер «Торино» Юрич и директор клуба Ваньяти чуть не подрались из-за трансферов. Их разнимал сотрудник туринцев
Главный тренер «Торино» Иван Юрич едва не подрался с директором клуба Давиде Ваньяти во время предсезонных сборов в Австрии.
Конфликт был записал из балкона отеля, где располагается команда. В ходе беседы Юрич начал активно размахивать руками и отталкивать Ваньяти. После очередного толчка, тот не выдержал и чуть не набросился на хорватского специалиста. В ссору вмешался сотрудник клуба, который разнял Юрича и Ваньяти.
Как сообщает Football Italia, причиной конфликта является то, что руководство «Торино» до сих пор не нашло замену нападающему Андреа Белотти и защитника Глейсону Бремеру, которые покинули клуб в межсезонье.
Ваньяти позже прокомментировал инцидент.
«Была дискуссия, как вы могли видеть. За этим, конечно, не очень приятно наблюдать. Но по крайней мере видно, что два человека переживают о том, чтобы все было правильно.
Тренер, безусловно, хочет, чтобы в команду пришли игроки. Мы пытаемся сделать все, что он хочет, на этом сложном трансферном рынке.
Мы высказали друг другу претензии, а потом обнялись. Мы два настоящих и честных человека, которые говорят правду в глаза», — сказал директор «Торино» в интервью Sky Sport Italia.
Белотти покинул «Торино» в качестве свободного агента после того, как у игрока закончился контракт. Бремер перешел в «Ювентус».
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18
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Ювентус – Сассуоло
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