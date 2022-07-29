Нападающий «Интера» Санчес может перейти в «Марсель»
Нападающий «Интера» Алексис Санчес может перейти в «Марсель», сообщает La Provence.
По информации источника, французский клуб близок к договоренности с 33-летним чилийцем об условиях контракта.
Отмечается, что для перехода нападающего в «Марсель», ему придется договориться с итальянским клубом о расторжении соглашения, рассчитанного до 30 июня 2023 года.
В прошедшем сезоне Санчес забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.
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15
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16
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17
|Салернитана
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|0
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18
|Лечче
|0
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|0
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
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|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
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|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
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|14.08
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Специя – Эмполи
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