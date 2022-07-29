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Сегодня, 08:43

Нападающий «Интера» Санчес может перейти в «Марсель»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Алексис Санчес может перейти в «Марсель», сообщает La Provence.

По информации источника, французский клуб близок к договоренности с 33-летним чилийцем об условиях контракта.

Отмечается, что для перехода нападающего в «Марсель», ему придется договориться с итальянским клубом о расторжении соглашения, рассчитанного до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Санчес забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Источник: https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6852946/mercato-lom-vise-alexis-sanchez.html
Алексис Санчес
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Марсель
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