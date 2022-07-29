Нападающий «Интера» Санчес может перейти в «Марсель»

Нападающий «Интера» Алексис Санчес может перейти в «Марсель», сообщает La Provence.

По информации источника, французский клуб близок к договоренности с 33-летним чилийцем об условиях контракта.

Отмечается, что для перехода нападающего в «Марсель», ему придется договориться с итальянским клубом о расторжении соглашения, рассчитанного до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Санчес забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.