Полузащитником «Арсенала» Торрейрой интересуются «Рома» и «Монца»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может остаться в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летний уругваец, выступавший в прошлом сезоне за «Фиорентину» на правах аренды, не входит в планы главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Футболистом интересуются «Рома» и «Монца». Сам игрок заинтересован в том, чтобы найти себе новую команду в Италии.

В сезоне-2021/22 Торрейра забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 35 матчах за «Фиорентину». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.