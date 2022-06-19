«Интер» хочет вернуть Андреа Пинамонти в команду

Руководство «Интера» хочет этим детом вернуть в команду форварда Андреа Пинамонти, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 23-летний футболист последние годы выступал в аренде, так как не получал места в основе «Интера». Сейчас миланцы хотят вернуть форварда. Им также интересуется «Фиорентина» и «Монца».

В прошлом сезоне Андреа Пинамонти играл в аренде за «Эмполи». В серии А он провел 36 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя ассистами.