Артуро Видаль рассказал, что его будущее в «Бока Хуниорс» зависит от агента

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль рассказал, что был бы не против продолжить карьеру в «Бока Хуниорс». Будущее 35-летнего игрока зависит от его агента Фернандо Феличевича.

«С удовольствием перешел бы в «Бока Хуниорс», но все зависит от Фернандо», — цитирует Видаля Ole.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется «Фламенго».