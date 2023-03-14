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Лоботка: «Я хочу остаться в «Наполи». Переговоры по продлению контракта идут»

Мария Гусева
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Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

«Понятно, что я хочу остаться в «Наполи», — цитирует Corriere dello Sport Лоботку. - Переговоры по продлению контракта идут, все нормально. Спаллетти делает нас лучше. В каждом из нас есть голод, мы хотим побеждать, мы хотим подарить радость нашим болельщикам, которые являются источником энергии на стадионе и за его пределами».

Лоботка выступает за неаполитанцев с 2020 года. Срок контракта 28-летнего словака с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Лоботка провел 34 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 26 14 6 6 43-33 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 26 6 8 12 29-45 26
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
20
 Кремонезе 26 1 9 16 21-48 12
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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