Анчелотти: «Кварацхелия — отличный футболист»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Специалист ранее возглавлял неаполитанский клуб.

«Кварацхелия — отличный футболист. У него отличная связка с Виктором Осимхеном, они очень эффективны.

Итальянские команды хорошо играют в Лиге чемпионов. В четвертьфинал могут выйти три клуба из Италии, что будет очень серьезным сигналом для Европы», — цитирует Анчелотти Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 13 голов и сделал 15 результативных передач в 28 матчах «Наполи» во всех турнирах.