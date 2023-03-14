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Чинквини: «В этом сезоне Миранчук проявляет себя в каждом туре, но он пока не готов к выступлениям за топ-клубы»

Алина Савинова
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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о выступлении российского полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

«Я смотрел игру с «Лечче», Миранчук отыграл отлично, я не меняю своего мнения — пока он не готов к выступлениям за итальянские топ-клубы. В «Милане» на его позиции играет Браим Диас, в «Ювентусе» — Ди Мария, в «Роме» — Дибала. Хотя, бесспорно, в этом сезоне Алексей проявляет себя буквально в каждом туре», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Лечче» (2:0) Миранчук отметился голевой передачей. Всего на счету 27-летнего футболиста 4 забитых мяча и 5 результативных передач в 20 матчах за «Торино» в серии А.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-v-e-tom-sezone-miranchuk-proyavlyaet-sebya-v-kazhdom-ture/
Алексей Миранчук
ФК Торино
Оресте Чинквини
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 26 14 6 6 43-33 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 26 6 8 12 29-45 26
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 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
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 Кремонезе 26 1 9 16 21-48 12
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Специя – Интер
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Лацио

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Ювентус

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