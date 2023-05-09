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Сегодня, 13:00

Кучаев — о прогрессе Кварацхелии: «Каких-то бомбардирских качеств в России я за ним не наблюдал»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия (справа).
Фото Global Look Press

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» высказался о прогрессе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии? Я понимаю — другие партнеры и все такое, но все равно! Да, Хвича — суперталант, никаких вопросов. Но каких-то бомбардирских качеств я за ним не наблюдал. Он силен в игре один на один, дриблинг у него хороший — это все не открытие. Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе... В России такого за ним не наблюдалось», — сказал Кучаев «СЭ».

Кварацхелия перешел в «Наполи» в 2022 году из «Динамо» Батуми. Ранее он выступал за такие российские клубы, как «Рубин» и «Локомотив».

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 17 результативных передач.

Полное интервью Константина Кучаева «СЭ» здесь

Константин Кучаев
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ЦСКА (Москва)
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Ррахмани согласовал новый контракт с «Наполи» до 2027 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
13
 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
16
 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
18
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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12.05 21:45
Лацио – Лечче
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13.05 16:00
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Специя – Милан
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Интер – Сассуоло
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Фиорентина – Удинезе
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 25 1 0
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