Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

«Посмотрю скучный матч, но не скучную фигурку. Футбол в России популярнее». Кучаев — о романе с Радионовой и ЦСКА

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Константин Кучаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Елена Радионова и Константин Кучаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Кучаев в сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Марио Фернандес и Константин Кучаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Кучаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Константин Кучаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/6
Откровенный разговор с полузащитником ЦСКА.

Яркое появление в РПЛ и гол Де Хеа между ног, прогресс в ЦСКА и две тяжелые травмы (вслед за крестами была операция на мениске), после которых приходилось все начинать с начала. Наконец, два серебра, звание лучшего игрока месяца в лиге и аренда, закончившаяся вылетом в ФНЛ — за восемь лет Константин Кучаев пережил столько событий, которых хватило бы на всю карьеру.

Этот сезон — тоже борьба: при Федотове хавбек дважды выпадал из состава, но каждый раз выгрызал место в основе и был крайне полезен (2+3 в 11 матчах РПЛ).

Корреспонденты «СЭ» встретились с Кучаевым и поговорили о депрессии из-за тяжелого восстановления и реакции на слова Артема Дзюбы, отношениях с Еленой Радионовой и токсичности в фигурном катании, скромности Марио Фернандеса и конкуренции с «Зенитом».

«По пути на сборы забыл телефон в такси — для всех, кроме невесты и родителей, я просто пропал»

— В этом сезоне ты провел в запасе 10 матчей. Знаем многих футболистов, которых подобное выводит из себя — а как реагировал ты?

— Поначалу было грустно и тяжело. Но потом понял, что плохое настроение сильно влияет на ментальное состояние. Отпустил эту тему, перестал переживать. И начал усерднее работать. Такие вещи должны подстегивать больше тренироваться, доказывать и воплощать амбиции, которые есть у каждого.

Футболисты ЦСКА празднуют гол. «Второе место разыграют ЦСКА и «Ростов». «Спартак» останется без медалей». Корнаухов — о гонке за серебро и проблемах красно-белых

— Владимир Федотов объяснял, почему ты не в составе?

— Я даже не спрашивал, сам все понимал: например, [в этом году] провел две неудачные игры — с «Краснодаром» и «Сочи» — и меня заменили. Команда-то после этого играла хорошо.

— Летом ты поражался нагрузкам нового тренерского штаба. Зимой, когда закладывалась «физика», были самые убийственные сборы в карьере?

— Самые убийственные были при Гончаренко. Тогда беговую работу ставил Паулино Гранеро, а он очень жестко подходил к тренировкам. У Федотова зимой было тяжелее, чем летом — много упражнений без мяча, силовых.

— Пресс-службе ЦСКА ты рассказывал, что прилетел на сборы без телефона, чтобы сконцентрироваться на работе. Серьезно?

— На самом деле, телефон забыл в такси, ха-ха! Звонил на него, но водитель уехал и не слышал — был включен беззвучный режим. В итоге таксист отвез его в какой-то центр, где мне его позднее и передали. Все это время я был без связи.

— Какие ощущения?

— Не испытал вообще никаких сложностей и дискомфорта. Я про него забыл и никому не звонил. Единственное, невесту попросил, чтобы написала родителям: «Со мной все нормально, телефон забыл в такси». Для остальных я просто пропал.

— Сколько уведомлений было на экране, когда взял телефон в руки?

— Да очень много — больше 100 точно! Люди писали, спрашивали — я в итоге никак не отвечал, просто новую тему разговора заводил. Если каждому объяснять, что забыл телефон — это нужно было рассылку делать.

Никита Ермаков. «Учу английский с прицелом на будущее — планирую поиграть в Англии, Испании». Интервью нового таланта ЦСКА

— В том же интервью ты говорил, что зимой провел самый насыщенный отпуск в жизни, но больше всего понравилось в Казахстане. Страшно представить, какие еще места посетил.

 — Дубай и Мальдивы. Вот на Мальдивах понравилось меньше всего. А в Казахстане меня поразило гостеприимство. Я такого не встречал ни у нас в стране, ни где-либо еще! Все люди нереально отзывчивые, добрые и готовы помочь, хотя видят тебя впервые в жизни.

— Например?

— Когда только приехали в Казахстан, Баха (Бахтиер Зайнутдинов. — Прим. «СЭ») спросил, где мы остановились. Рассказал ему название отеля и спросил, где можно покушать. Он скинул какие-то рестораны, я ответил: «Доберемся только завтра вечером, а сейчас пойдем в ресторан при отеле. Мы с дороги, никуда ехать не хочется, на следующий день сходим в твои места».

Он ответил: «А, ну все. У меня там друг работает, туда-сюда, я ему скажу». Я не понял: что он хотел ему сказать-то? В итоге мы покушали — я прошу счет, а мне говорят: «За вас заплатили. Добро пожаловать в Казахстан». На следующий день — то же самое, но уже в другом ресторане. После этого сказал Бахе: «Спасибо, но мне как-то неудобно уже — больше не надо!» В итоге в следующем месте все повторилось снова.

Потом мне пришла посылка в Казахстан, нужно было забрать ее у друга Бахи. Так он мне сам позвонил: «Скажи, куда и когда ее привезти, я все сделаю». Хотя это я под него должен подстраиваться.

Был поражен всем этим вещам.

— Назови лучшее место на Земле, где ты был? Кроме Казахстана.

— Рязань, конечно (Кучаев там родился. — Прим. «СЭ»).

Константин Кучаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Могу посмотреть скучный матч, но не скучное фигурное катание»

— В отпуске ты сделал предложение Елене Радионовой, к которому готовился полгода. Расскажи, как это было!

— Я не то чтобы готовился — просто принял решение и ждал зимы, когда смог бы это сделать в подходящий момент. Понимал: будет отпуск, благоприятное время. Прошло все обычно, ничего сверхъестественного. Кольцо в торт или бокал не прятал, никак не изощрялся.

— Когда свадьба?

— Да пока не знаю — идет чемпионат, поэтому сложно утвердить дату росписи и тем более самой свадьбы. С первым мы вроде разобрались. А вот со свадьбой вопросы из-за графика. Возможно, не в этом году. Может, вообще не будет. Лена спокойно к этому относится и все понимает.

— Она рассказывала, что ты ее долго добивался. А как вы вообще познакомились?

— Через соцсети. Поначалу просто общались — это длилось больше года. За это время встретились, может, раз шесть. У нее в то время были отборы, турниры. Из-за графика наше знакомство проходило очень медленно — мы просто не могли видеться. Потом, когда у нее появилось свободное время, не мог уже я. В этом плане было тяжеловато.

— Каким было твое первое сообщение — ответил на историю?

— Нет, просто написал в директ. Я в тот момент даже не знал, кто это.

— Да ладно!

— Ну, я же с человеком общаюсь. Для меня не так важно, какие у него заслуги... Нет, это, конечно, классно! Но мне в первую очередь был интересен человек, а не его регалии.

— Когда Лена сообщила, кто ее молодой человек, случился медиавзрыв — о вас писали все спортивные СМИ и не только. Ты был готов к такому?

— Это случилось на третий год отношений, мы давно были вместе. К тому же я СМИ не читаю, а если вижу свою фамилию во вкладке или заголовке, то сразу пролистываю! Так было всегда — не могу смотреть ни свои интервью, ни какие-то съемки или челленджи.

— А за фигурным катанием следишь?

— Только когда Лена что-то смотрит. Но я так, краем глаза — ничего не понимаю. Она может скинуть какое-то выступление: «Смотри, прикольно, тебе понравится». Но попадаются и скучные прокаты, после которых включать фигурку не хочется. Я могу посмотреть скучный футбольный матч, но не скучное фигурное катание. Основная причина — я в этом просто не разбираюсь. Уровень познаний у меня примерно такой: если мне будут перечислять какие-то имена, я скажу: «О, это фигурист». Раньше и так бы не смог, так что шаг вперед сделан.

Константин Кучаев и&nbsp;Елена Радионова. «До него романов не было». Одна из самых красивых фигуристок выходит замуж за футболиста

— Фигурка — очень токсичный вид спорта. Лена рассказывала какие-то дикие истории?

— Прям дикие — нет, но саму фигурку мы обсуждали. Иногда слушал ее и осознавал: много сходств с футболом, хотя спорт абсолютно другой. Единственное, долго не мог понять, когда она делала акцент на том, что у них индивидуальный вид. Думал: какая разница? Но со временем понял: в индивидуалках правда все иначе. Это у нас все сплочены, вокруг партнеры, а там — каждый сам за себя, на помощь никто не придет, другие спортсмены тоже не помогут.

— Ты сам на коньки вставал?

— В детстве очень любил. Потом на катке сломал руку и как-то перестало нравиться, ха-ха!

— Лена пыталась тебя научить каким-нибудь элементам?

— Катаюсь я более-менее нормально. Но на хоккейных коньках я ничего не смогу сделать. Тем более это не мой спорт. Не хочу рисковать получить травму, пытаясь научиться что-то делать.

— Вечный спор: что в России популярнее — футбол или фигурное катание?

— По моим ощущениям, футбол. Но у меня все-таки круг общения — в основном футболисты и люди, которые за ним следят. У Лены, например, родители не смотрели футбол, пока не познакомились со мной. Про фигурку они реально много знают — смотрят, обсуждают. Я порой вообще не понимаю, о чем они говорят! Но сейчас они и за футболом начали следить, поэтому и там разбираются. А вот недавно приезжали их друзья — они с футболом прям на вы.

Елена Радионова и Константин Кучаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Если у Дзюбы не было депрессии, это не значит, что ее не существует»

— В это время год назад ты был в «Рубине». Собираясь в Казань, мог представить, чем все закончится?

— Нет, даже близко. Разве зимой кто-то мог представить подобное?

— В ЦСКА ты всю жизнь бился за топ-места. Борьба за выживание — это другое?

— Да, давление намного больше. По-моему, Викторович (Леонид Слуцкий. — Прим. «СЭ») цитировал какого-то футболиста: «Самый сложный этап в моей карьере — не конкуренция за чемпионство, а борьба за выживание». Ментально — это самое тяжелое в футболе. Риски намного выше. Было непросто.

— Ты как-то говорил, что никогда не смотришь в таблицу. А когда шла борьба за выживание, изучал расклады?

— Вообще не хотелось этого делать. Ты просто слышишь вокруг, на каком месте команда и что нужно. Но в таблицу я правда никогда не смотрел. При этом очень хотел, чтобы «Рубин» остался, и прилагал все усилия: разговаривал с молодыми о том, что надо вылезти из кожи вон, но ни в коем случае не допустить вылета, разрывался на поле, старался подчищать вообще за всеми. До финального свистка последнего матча ни секунды не терял надежды и верил, что худший сценарий не случится...

— Вместе с тобой «Рубин» пытался вытащить Хвича. Глядя на него в «Наполи», какие эмоции ощущаешь?

— У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии? Я понимаю — другие партнеры и все такое, но все равно! Да, Хвича — суперталант, никаких вопросов. Но каких-то бомбардирских качеств я за ним не наблюдал. Он силен в игре один на один, дриблинг у него хороший — это все не открытие. Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе... В России такого за ним не наблюдалось.

— Обратная трансформация произошла с Леонидом Слуцким: пару лет назад его в России все обожали, но после «Рубина» многие в нем разочаровались. Ты тоже?

— Нет, нисколько. Слуцкий — суперточный психолог. Немного, конечно, самоуверенный, ха-ха. Но умный человек. Он сам очень чувствительный, но в людях отлично разбирается. Может понять твое настроение, знает, как его изменить.

Викторович до последнего пытался разбавить атмосферу в команде, чтобы убрать нервозность. Собирал всю команду в ресторане, просил не загоняться из-за результатов, особенно после поражений.

Артем Дзюба. «Как в «Спартаке» появился Дуарте? Где Дзюба был против «Зенита» и ЦСКА?» Мнение Орлова

— Следишь за его медиаактивностью сейчас?

— За ней сложно не следить — Слуцкий же везде!

— Нет ощущения, что работа тренером ему уже не интересна?

— Может быть, он так перезагружается. Мне кажется, футбол ему будет интересен всегда. Вряд ли вот так сразу Слуцкий обрезал все связи с футболом. Мне кажется, он пробует себя в другом направлении, чтобы отдохнуть.

— Как тебе их шоу с Артемом Дзюбой?

— Честно, не смотрел ни одного выпуска. Включил серию с Дзагой (Алан Дзагоев. — Прим. «СЭ»). Но на четвертой минуте выключил. Не мой формат — не понял ни структуру их разговора, ни к чему все вообще ведется.

— Многих смущает количество мата. Без камер Слуцкий так же разговаривает?

— Ну, [выругаться] Викторович может, но не так, чтобы через каждое слово.

— Дзюба разрывает после Турции. Это РПЛ настолько ослабла или он так хорош?

— По сравнению с тем, что было несколько лет назад, уровень чемпионата точно упал. Но Дзюба и в сильной РПЛ хорошо смотрелся — в том же «Зените». Не было такого, что Артем играл плохо, а теперь вдруг прибавил. Просто за пару лет не потерял форму.

— «Депрессии не существует — все от безделья» — тебя не задели эти слова Дзюбы, учитывая, как тяжело ты пережил травму «крестов»?

— Это его субъективное мнение. Почему оно меня должно как-то задеть? Если у Артема не было депрессии, это не значит, что ее не существует. Но мнение сформироваться может. Просто я с ним не согласен.

Артем Дзюба в&nbsp;матче РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. «Дивеев с Рошей расстроили. Как будто побаивались Дзюбу. Зачем заменили Облякова?»

— В тот период ты был близок к депрессии?

— Очень. Наверное, в депрессии я все же не был — ну, или просто не понял этого. Но морально было тяжело: ничего не хочется, ты подавлен, нет никаких амбиций. Руки опускаются, ты сидишь и не понимаешь, для чего ты вообще существуешь. Я был на костылях, восстановление шло супертяжело, не по плану...

— Как выкарабкался?

— Родители, будущая жена, друзья помогали. Они и физически, и морально поддерживали меня. Пытались отвлечь, общались на нефутбольные темы.

— Ты рассказывал, что на фоне стресса закупил инвентарь в CS:GO.

— Да, первый раз вообще купил скины! Никогда не понимал, для чего это надо. А сейчас не понимаю, как я без них играл, ха-ха.

— Сколько часов в неделю тратишь на CS?

— На этой неделе играл один раз — где-то 1,5 часа посидел (интервью состоялось в четверг. — Прим. «СЭ»). У нас в команде многие CS увлекаются: Дивеев, Мухин, Чалов, ребята, которые были в дубле... Даже места надо заранее бронировать, чтобы зайти!

Константин Кучаев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«После гола «МЮ» меня все поздравляли, а я не понимал, с чем — проиграли же 1:4»

— За полгода до «крестов» ты набрал топ-форму: пробился в основу, дебютировал в Лиге чемпионов, забивал Де Хеа.

— Меня после гола «МЮ» все поздравляли, а я не понимал, с чем — мы же проиграли 1:4! Спокойно воспринимал такие вещи и тогда, и сейчас — давно об этом забыл. Ностальгии точно не испытываю.

— Что испытываешь, когда выходишь на матч с «МЮ» в 19 лет?

— Единственное, чего боялся, — это ошибиться и подвести команду. Но не фамилий тех, против кого играл. Даже не скажу, что в «Манчестере» меня кто-то впечатлил — у них в целом была очень качественная команда. Вот Озил произвел огромное впечатление: супертехничный, умный игрок. При этом двигается очень вальяжно, неагрессивно. Очень крутой футболист!

— Еще осталась надежда сыграть в Лиге чемпионов? Или появляется ощущение, что это в прошлом?

— Надеяться не перестаю. Очень хочется, чтобы все вернулось! Хочется хотя бы бороться за то, чтобы играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций...

Игорь Акинфеев на&nbsp;ЧМ-2014. «После чемпионата мира в Бразилии или Кубка конфедераций не мог пойти в магазин или в кино. Понимал, что подвел болельщиков». Интервью Игоря Акинфеева

— В чем мотивация, когда нет еврокубков?

— Личные амбиции в любом случае никуда не делись — и я, например, всегда играл для того, чтобы их реализовать. Мне хочется расти как футболисту, побеждать, превосходить других игроков внутри РПЛ, вызываться в сборную.

— Но лучшие годы в футболе проходят.

— Лучшие годы — это из-за цифр в паспорте? Многие футболисты доказали, что они ни на что не влияют. Так что, может, не сейчас у меня лучшее время! Кто его знает, как все сложится дальше. Я об этом даже не задумывался, но на возраст точно внимания не обращаю.

— А восприятие сборной России поменялось? Она из-за отстранения пострадала сильнее всех.

— Мне особо нечего менять по отношению к сборной — я все-таки не считаюсь ее полноценным игроком, регулярно не вызываюсь. Но цель оказаться там сохраняется. Даже несмотря на отсутствие игр с топ-соперниками, это все равно опыт: ты приезжаешь и получаешь знания от тренерского штаба, работаешь с ведущими игроками РПЛ.

Константин Кучаев в сборной России.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Марио поражал скромностью: всегда ездил на экономтакси»

— Главный трансферный слух этой весны — возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА. Ты бы хотел, чтобы это случилось?

— Будет суперкруто, если Марио вернется! Для молодых ребят, кто с ним не тренировался, это будет большой опыт. У него нереально позитивный характер, который, как мне кажется, приветствуется в любой команде. Фернандес — очень крутой человек!

— История, с которой сразу ассоциируется Марио?

— Когда я только пришел в команду, меня поразило, что Марио ездил на экономтакси. Все остальные на машинах или на более дорогих тарифах — а Фернандес катается на экономе и вообще не парится! Ни разу не видел на нем какой-то брендовой вещи. Скромность — главная его черта характера.

— Поэтому он не говорит на русском на публике?

— Он все понимает, но говорить боится. Хотя где-то за год до своего отъезда Марио начал говорить на русском чаще: условно, если раньше использовал одно-два слова, то под конец — шесть-семь слов. Потихоньку раскрепощался.

Футболисты ЦСКА. «ЦСКА уже истосковался по трофеям!» Долг за Влашича, возвращение Фернандеса, контракт Дивеева: интервью Бабаева

— А во время матчей он на каком языке общался?

— На поле он вообще никогда не разговаривает, играет молча. Скорее, даже прислушивается к тебе. Может что-то жестом показать, если мы были на одном фланге. Но с ним и подсказ был не нужен — я всегда понимал, что он хочет и какое игровое действие совершить.

— После его отъезда оставались на связи?

— Я ему написал один раз, поздравил с каким-то праздником. И больше мы не переписывались.

— Летом ты говорил, что бороться с «Зенитом» — реально. Но сезон показал, что конкурентов у него нет.

— При этом в Кубке их сначала отправили в Путь регионов, а затем выбили и оттуда. Да, в чемпионате они пока недосягаемые, но играть с ними можно. Мы же победили их весной.

— Вероятно, летом уедет Малком и еще несколько легионеров. Согласен, что без них уровень «Зенита» сравняется с конкурентами?

— Без бразильцев явно будет другой «Зенит», они делают мегаразницу. Но и мы не стоим на месте. Условно, сейчас Ваня Обляков в отличной форме — год назад этого не было. Мы прогрессируем, развиваемся — соответственно, меняется и расклад сил: могут выстреливать и другие игроки.

Марио Фернандес и Константин Кучаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Для тебя принципиальнее обыграть «Спартак» или скинуть «Зенит» с трона?

— Со «Спартаком» всегда самые принципиальные матчи, несмотря на чемпионства «Зенита».

— Через год у тебя заканчивается контракт с ЦСКА. Есть понимание, что будет дальше?

— Хотелось бы остаться в ЦСКА.

—В Европу не тянет? Чалов уехал и не хотел возвращаться.

— В нынешней ситуации с этим стало сложнее. Не могу сказать, что мечтаю о Европе и просыпаюсь с мыслью о переезде, но не вычеркиваю такое развитие событий. Поэтапно развиваюсь, а дальше время покажет.

— Представим, что у тебя полная свобода выбора команды в Европе — куда бы перешел?

— Я с детства, лет с пяти, болею за «Милан». Это вообще первая команда, о которой я узнал. Помню, у меня еще была майка Кака... В общем, в идеальной вселенной, наверное, хотелось бы в «Милан». Потому что это — детская мечта.

Артем Дзюба
Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Елена Радионова
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ
Депутат рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Романцев о Сергееве: «Думающий, нестандартный нападающий»
Романцев: «Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов»
Романцев о Селихове: «Для меня вратари — люди из другого мира. Не могу понять логику их ошибок»
«Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов». Романцев разбирает поражение от «Зенита»
Игроки «Зенита» получили по 5 миллионов рублей за победу над «Спартаком»
Тренер «Оренбурга» Личка рассказал, почему отказался возглавить «Краснодар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов». Романцев разбирает поражение от «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости