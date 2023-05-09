Ррахмани согласовал новый контракт с «Наполи» до 2027 года

Защитник «Наполи» Амир Ррахмани продлит контракт с неаполитанской командой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новый договор рассчитан до лета 2027 года. Контракт включает в себя опцию продления на один год.

29-летний футболист играет за «Наполи» с 2020 года.

В текущем сезоне он принял участие в 32 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.