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Сегодня, 09:34

Ррахмани согласовал новый контракт с «Наполи» до 2027 года

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Наполи» Амир Ррахмани продлит контракт с неаполитанской командой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новый договор рассчитан до лета 2027 года. Контракт включает в себя опцию продления на один год.

29-летний футболист играет за «Наполи» с 2020 года.

В текущем сезоне он принял участие в 32 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Наполи
серия А
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«Сассуоло» и «Болонья» сыграли вничью в матче серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
13
 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
16
 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
18
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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Милан – Лацио
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Рома – Интер
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Кремонезе – Специя
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Аталанта – Ювентус
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7.05 16:00
Торино – Монца
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Наполи – Фиорентина
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Лечче – Верона
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Наполи

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Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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