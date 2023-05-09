Защитник «Ювентуса» Де Шильо перенес операцию на колене

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба клуба.

3 мая футболист получил травму в матче с «Лечче». Врачи диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

Вскоре футболист начнет длительный процесс реабилитации.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах.