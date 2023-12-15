Полузащитник Бове подписал новый контракт с «Ромой»

Полузащитник Эдоардо Бове продлил контракт с «Ромой», сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение 21-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Бове — воспитанник «Ромы». За первую команду римлян полузащитник провел 66 матчей, забив четыре гола и сделав два результативных паса.

На данный момент «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков.